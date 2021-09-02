В Севастополе 60 человек, пострадавших от сильных ливней, получат помощь

Выделено более трех миллионов рублей

На заседании правительства Севастополя 2 сентября был рассмотрен вопрос о выделении средств из резервного фонда для жителей, пострадавших от сильных ливней и подтоплений в июне этого года.

Директор труда и социальной защиты Елена Сулягина доложила, что к ранее составленному списку добавлено еще два человека. Деньги они получат в течение трех дней.

Она добавила, что всего на эти цели уже выделено 3,1 млн рублей и единоразовую помощь от города получили 58 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Севастополя приняло решение выделять по 50 тысяч рублей жителям, которые пострадали от подтоплений сел в Байдарской долине.

Ольга Сурикова