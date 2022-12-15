В Крыму на 12 лет осудили педофила за изнасилование малолетней девочки

Судом установлено, что подсудимый в мае 2018 года в пьяном состоянии совершил в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера. Вину он свою не признал.

«С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев», — сообщает прокуратура республики.

Читайте также: Следком Крыма и Севастополя расследует изнасилование 9-летней девочки

Ольга Сурикова