День строителя – прекрасный повод посетить музей военных строителей в Севастополе

В феврале 2020 года в Севастополе начал работу уникальный музей военных строителей.

Учреждение расположено на первом этаже служебного здания ЧФ РФ (Нахимова, 13). Состоит из шести демонстрационных залов общей площадью около 250 кв. метров, каждый из которых посвящен определенной исторической эпохе.

Коллекцию музея составляют более 14 тысяч фотографий, боевых наград, ордена, строительные инструменты, макеты и чертежи зданий, регалии и форменный китель маршала Геловани, тренировочный комплекс «НИТКА» и многое другое.

Экспозиция учреждения поэтапно раскрывает историю фортификационного строительства ЧФ, участие военных инженеров в годы Великой Отечественной войны. В музее собраны предметы быта жителей древнего Херсонеса, инженерные инструменты периода Крымской войны, чертежи объектов, подлинные документы о восстановлении города после войны, экспонаты, отражающие ход строительства инженерных сооружений в послевоенный период.

История музея началась в 90-х годах прошлого века. В здании Военморпроекта ЧФ на Нахимова, 13 он работал с начала 2000-х годов до 2010 года. В связи с реорганизацией военно-строительного комплекса Черноморского флота музей был закрыт. Возобновить работу учреждения было решено в 2019 году по инициативе совета ветеранов флота.

Музей работаем ежедневно с 10:00-17:00. Начало экскурсий: 10:00, 12:00, 14:00.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина