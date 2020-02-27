С 1 марта вступят в силу ряд законов

Несовершеннолетним запретят продавать энергетики и газосодержащие товары. Это решение призвано оградить детей от потребления продукции, которая может нанести вред их здоровью.

Также вступит в силу закон, который обяжет иноагентов зачислять на специальный рублёвый счёт доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться денежными средствами можно будет только в случае снятия статуса иноагента.

Для защиты россиян от мошенников вводится механизм самозапрета на оформление кредитов. Люди смогут блокировать возможность получения займов на свое имя.

Кроме того, с 1 марта банки и другие финансовые организации обяжут в рекламе указывать все условия, влияющие на стоимость кредитов и займов. Также можно оставить ссылку на сайт со всей информацией. Добавлять с 1 марта обязательно нужно будет и предупреждение о рисках с призывом людей задуматься о своих финансовых возможностях.

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