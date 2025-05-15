Как изменились цены на билеты в Турцию после майских праздников

Для российских туристов Турция остаётся одним из наиболее доступных и привлекательных зарубежных направлений. Напомнили о ней в очередной раз нашумевшие новости о предстоящих российско-украинских переговорах.

«Севкор» решил посмотреть, сколько будет стоить билет до Стамбула для желающих оказаться в турецкой столице в, возможно, исторические дни. Рейсы брали актуальные для крымчан: из Сочи и Минеральных Вод.

Как правило, самые дешёвые билеты в Турцию можно найти в непиковый сезон, то есть с октября по март. В это время туристов меньше, а авиакомпании предлагают более низкие тарифы. И бронировать их лучше за несколько недель.

Но нас удивили нынешние цены на билеты на сайте aviasales.ru. Сегодня из Минеральных Вод в 16.55 можно улететь за 5 670 рублей. Из Сочи — за 5 534.

Если вы захотите лететь завтра из Сочи, то заплатите еще меньше — 5 031 рубль, из Минеральных Вод —6 410 рублей.

А вот 1 июня с отдельной доплатой за багаж уже готовьтесь купить билет за 9 270 рублей. Это с учетом, что вы купите его заранее. При этом «Аэрофлот» на эту дату предлагает билет уже за 14 356 и + 4 129 составит доплата за багаж.

Так что крымчанам, пока в родном крае ветра и заморозки, можно задуматься о переносе отпуска на май в более жаркой Турции.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова