Ведущий Соловьёв LIVE потребовал от силовиков заняться севастопольскими «спящими либералами»

Скандал вокруг отмены спектаклей Вахтанговского театра в Севастополе получил продолжение. Один из журналистов Соловьёв LIVE жёстко прошёлся по недовольным решением губернатора Развожаева и предложил привлечь к делу прокуратуру, Роскомнадзор и другие силовые структуры.

«Почему в Севастополе на 4-й год СВО так вольготно чувствуют себя такие СМИ? Которые откровенно и часто раскачивают обстановку в прифронтовом регионе? Где их открытая поддержка СВО?» — возмутился автор.

Речь идёт о местных журналистах, блогерах и бывших медийщиках, которые, по мнению Соловьёв LIVE, «устроили парад нытья» из-за отмены гастролей. Особенно досталось редакции одного из городских сайтов — именно её, по словам автора поста, возглавляет «спящий либерал», маскирующийся под патриота и прикрывающий свою позицию словами «культура вне политики».

«Севастопольский кейс — это хороший повод обратить внимание на весь этот беспредел Бастрыкину и Роскомнадзору. Прокуратура пусть проверит, и другие силовики. Сколько ещё всё будет сходить им с рук? С такими «журналистами» в городе русской славы и хохлов не надо», — заявил журналист Соловьёв LIVE.

Он напомнил, что режиссёр Римас Туминас, чьи спектакли собирались показать в Севастополе, после начала СВО «призывал бомбить Москву и любить Бандеру».

Также под удар попал департамент культуры города. Его сотрудники, по мнению автора, допустили «грубую идеологическую ошибку» при согласовании репертуара. Здесь журналист Соловьёв LIVE процитировал Сталина:

«У каждой ошибки есть имя и фамилия».

Пост завершился призывом к расследованию и обещанием — «скрины публикаций и комментариев в личных каналах членов редакции и на страницах издания прилагаем. Посмотрите в бесстыжие лица «уважаемых авторов»».

Сергей Мардан — российский публицист, телеведущий и комментатор, ведущий программы на канале «Соловьёв LIVE». Известен своими жёсткими и провокационными высказываниями на тему политики, СВО и медиасреды в России, в том числе в своём Telegram-канале, насчитывающем более 230 тысяч подписчиков.

Глеб Пожарский

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