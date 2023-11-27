Херсонцам необходимо обратиться за сертификатами до 1 декабря

Херсонцам, проживающим в Севастополе, и рассчитывающим на получении единоразовой помощи от правительства города, а также на получение жилищного сертификата следует подать заявку до 1 декабря 2023 года.

Если граждане уже обращались и им по какой-то причине было отказано, то срок повторного обращения до конца 2023 года.

Об этом сообщили сегодня на заседании правительства города.

Интересно, что по состоянию на конец 2022 года в Севастополе было 1 200 заявлений на оказание помощи от жителей Херсона и Херсонской области, вынуждено покинувших своих дома.

Дарья Тимофеева