В Севастополе больше не осталось ветеранов ВОВ, нуждающихся в получении квартиры

Сегодня на заседании правительства Севастополя стало известно, что в течение этого года ни один ветеран Великой Отечественной войны не обратился за получением бесплатной квартиры от государства.

В связи с этим, как передает корреспондент «Севкора», было принято решение о перераспределили средств в рамках программы «Жилище». С мероприятий по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны деньги перенаправят на доплату на приобретение жилья молодой семье, у которой в период реализации программы родился ребенок, а также часть средств пойдет на переселение из аварийного жилья.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что в этом году оказалась не востребованной такая мера поддержки ветеранов, как обеспечение квартирой.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

