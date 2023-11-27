В Севастополе уничтожены две устричные фермы

В Севастополе уничтожены устричные фермы института «ИнБЮМ» и предприятия «Марикультура». Об этом сообщил руководитель департамента общественной безопасности Сергей Краснокутский.

«Уничтожен экспериментальный устричный спат, выращенный в рамках реализации НОЦ «МореАгроБиоТех, и соответственно малое предприятие по выращиванию устриц «Марикультура» тоже уничтожено в полном объёме», — рассказал он.

Также из-за шторма были уничтожены маяк и причальная стенка на улице Катерной и часть оборудования, принадлежащего институту.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что он обратиться за помощью в восстановлении научного оборудования в Миннауки.