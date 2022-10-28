Севастопольские тхэквондисты взяли 36 медалей на Первенстве ЮФО

Команда севастопольских спортсменов привезла 36 медалей с Первенства Южного Федерального Округа по Тхэквондо МФТ. В копилке севастопольцев: 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых.



Среди старших спортсменов из Севастополя:

🥇Артём Вараксин завоевал золото в дисциплине спарринг,🥈серебро в дисциплине туль и🥉бронзу в дисциплине силе улара.

🥈Роман Степурин — дважды обладатель серебряных наград в дисциплинах спарринг и сила удара.

🥇София Боровкова — 1 место в в дисциплине сила удара и две🥉бронзы в туль и спарринге.

🥇Владислав Боровков с золотом в спарринге и🥈серебром в силе удара.

🥈Елизавета Дмитриченко стала второй в спарринге и🥉третей в туль.

🥈Игорь Гаркуша — трижды обладатель серебряных наград в туль, спарринге и силе удара.

🥇Максим Гордиенко завоевал золотую медаль в спарринге и🥉бронзовую — в туль.

🥈Андрей Пироженко — серебряный призер в дисциплине туль.

🥈Владислав Мелконян завоевал серебро в силе удара и🥉бронзу — в туль.

Среди начинающих спортсменов до 10 лет из Севастополя:

🥇Семён Вараксин и Александра Дмитриченко завоевали золото в силе удара и🥈серебро — в туль.

🥇София Дмитриченко стала первой в туль и 🥈второй — в силе удара.

🥉Дмитрий и Виктория Бессоновы заняли третьи места в дисциплине туль.

🥇Мирослав Тимошенко стал победителем в туль.

🥇Андрей Иванов — золотая медаль в туль и 🥈серебряная — в силе удара.

🥉Андрей Омалиновский стал бронзовым призером в дисциплине туль.

🥇Варвара Горячева завоевала золото в Силе улара и🥉бронзу в туль.

🥈Софья Шрамко — серебряная награда в туль и🥉бронзовая — в силе удара.

В соревнованиях, которые проходили в Волгограде, приняли участие более 400 спортсменов из 6 регионов: Севастополь, Республики Крым, Республики Адыгея, Краснодарского края, Волгоградской и Московских областей.

Сейчас спортивная сборная команда Севастополя по Тхэквондо МФТ готовятся к поездке на Чемпионат и Первенство России, которые пройдут в Санкт-Петербурге со 2 по 7 ноября.

Напомним, севастополец Игорь Жигалов победил в Чемпионате Европы по тхэквондо в федерации ГТФ в Казани.