В Брянской области украинские диверсионщики расстреляли автомобиль

На территорию Климовского района (село Любечане) проникла украинская ДРГ — губернатор Брянской области.

«Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы», — заявил Александр Богомаз.

Также с помощью дрона атаковано село Сушаны, пострадал жилой дом. Также СМИ пишут, что обстреливается село Ломаковка Стародубского района Брянской области. По их данным, несколько снарядов упали на гражданские объекты, местные прячутся в подвалах. Предварительно, пострадавших нет.

В приграничном поселке Сушаны в Брянской области идет бой, слышны взрывы.

По предварительным данным, туда зашла группа диверсантов. Жители прячутся по подвалам и погребам, в селе слышны взрывы.

По данным «Базы», в Сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция.

Ольга Сурикова