Губернатор Севастополя пояснил, почему не было тревоги при сбитие БПЛА

Воздушная тревога в Севастополе подается только в случае ракетной и массовой атаки БПЛА.

«Сигнал воздушной тревоги подается при угрозе ракетной атаки с земли или с самолетов. В случае с беспилотниками сигнал воздушной тревоги подается только при массированной атаке, когда на город идет от 20 БПЛА и есть риск для жителей, — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.

Он уточнил, что наши военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты 2 ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности.

Все 5 БПЛА сегодня были сбиты над акваторией моря.

Он призвал доверять официальной информации, а не анонимным ТГ-каналам, цель которых — не давать актуальную информацию вам, а хайповать, преувеличивать и устраивать панику.

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Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/Telegram