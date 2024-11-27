В Севастополе турист сорвался со скалы

В районе скал Орест и Пилат в Севастополе, турист из Тверской области сорвался со скалы. Ему потребовалась помощь спасателей.

Молодой человек из Торжка вместе с друзьями решил прогуляться на пляж. Когда он спускался вниз, он оступился и упал. Мужчина получил перелом ноги и рассечение кожи головы.

Севастопольские спасатели быстро прибыли на место происшествия и оказали необходимую помощь пострадавшему. Мужчина был передан бригаде скорой помощи.

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Анна Левина