Джо Байден тайно попросил Конгресс выделить на Украину еще $24 млрд—Politico

Президент США Джо Байден направил в Конгресс негласный запрос на выделение дополнительных $24 млрд для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии взамен направленных Киеву, пишет Politico .

Обращение главы Белого дома конгрессмены могут рассмотреть в декабре.

Как рассказали источники издания в Конгрессе, Белый дом рассчитывает, что $16 млрд конгрессмены согласятся выделить на «восполнение американских запасов», еще $8 млрд предлагается одобрить по линии Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление техники и другой помощи напрямую с армейских складов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден предоставит Украине все необходимое для продолжения конфликта в следующем году. Белый дом намерен поставить Украине «каждый доллар» из одобренных Конгрессом средств до 20 января, когда в должность вступит избранный президент Дональд Трамп.

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