Губернатор Севастополя поручил построить два-три новых моста через реки в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе сегодняшнего аппаратного совещания повторно вернулся к проблеме сгнившего моста через речку Бельбек в Любимовке.

Поднимая эту тему, глава города задался вопросом, почему до сих пор мост не приведен в порядок по опыту с аналогичной ситуацией в Верхнесадовом.

«Мост не нормативный. Это не мост — это элемент, который обслуживает трубу. Он используется сотрудниками в случае порыва трубы. Мы его закрываем периодически. Логистически здесь нет беспрерывного движения», — пояснил и.о. вице-губернатора Евгений Горлов.

Тогда Развожаев поставил задачу с главами муниципалитетов обсудить необходимость строительства «нормативных» востребованных мостов через реки в сельской местности.

«С главами отработать, где нужны через речку мосты, посмотреть, чтобы они были нормативные. Заложить деньги, построить два-три нормальных мостика, а не технических», — заключил губернатор.

Читайте также: Жители Верхнесадового просят отремонтировать жизненно важные для них лестницу и мост

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета НТС

