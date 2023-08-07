В Севастополе мужчина угрожал продавцу ножом за отказ в пользовании холодильником

В Севастополе задержан местный житель, угрожавший расправой продавцу магазина. В качестве устрашающего элемента он использовал нож с прилавка.

Предварительно установлено, что ранее судимый мужчина приобрел в одном из магазинов несколько литров кефира, однако, вспомнив, что у него дома сломался холодильник, решил обратиться за помощью в другой магазин и попросил оставить на хранение свои покупки.

На такую просьбу продавец ответила посетителю категорическим отказом. Но мужчина посчитал, что ничего странного в его просьбе нет, а работница магазина отнеслась к нему предвзято. Тогда посетитель зашел за прилавок, схватил нож, которым пользовалась сотрудница на рабочем месте, и стал угрожать ей расправой. Испугавшись за свою жизнь, женщина сообщила об инциденте в полицию.

Ему снова грозит лишение свободы сроком до двух лет за угрозу убийством.

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Ольга Сурикова