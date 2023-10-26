Строительство элитных апартаментов в парке Победы откладывается

Правительство Севастополя отказалось продавать земельный участок площадью более 2,7 гектаров по адресу Летчиков, 12а питерской компании «Русские строительные традиции», сообщает издание ForPost.

Земельный участок в аренду фирма получила несколько лет назад без проведения торгов и планировала возвести на нем комплекс пятиэтажных апартаментов с бассейном. Прокуратура Севастополя тогда провела проверку и нашла нарушения законодательства при заключении договора.

Весной этого года представители фирмы обратились к правительству Севастополя с просьбой выкупить участок за 20% кадастровой стоимости. При том что его цена составляет на сегодняшний день 700 млн рублей.

В сентябре было принято постановление правительства Севастополя о разделении земельного участка на два отдельных. Первый, площадью 0,6 гектар, планировалась оставить в аренде компании «Русские строительные традиции». Второй, чуть более 2 гектаров, — вернуть в городскую собственность.

Сейчас в Арбитражном суде Севастополя продолжается рассмотрение ещё одного иска. Прокуратура требует расторжения изначального договора аренды участка, заключённого организацией «Русские строительные традиции».

Дарья Тимофеева

Фото: sevastopol.su