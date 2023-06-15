Горлов уже нашел грубые нарушения на пляжах «Омега» и «Песочный»

В Севастополе со стартом купального сезона сразу появились вопросы к операторам пляжей. Готовность есть только «на бумаге».

В годе с 15 июня официально открыт пляжный сезон. И.о. вице-губернатора Евгений Горлов рассказал, что по его поручению, в начале прошлой недели сотрудники горхоза объезжали пляжные территории и фиксировали недочеты. «На начало этой недели все операторы «на бумаге» отчитались о полной готовности», — отметил он.

При этом Горлов добавил, что сегодня лично объехал некоторые пляжи.

«К сожалению, не все добросовестно выполнили свои обязательства! В частности на «Омеге» и «Песочном» выявлен ряд грубых нарушений. Все факты зафиксированы, специалистами ДГХ вынесено предупреждение, определены сроки устранения (в течение недели) в противном случае будет рассматриваться вопрос о расторжении договора», — написал чиновник в своем Telegram-канале.







Также и.о.замгубернатора попросил сообщать о замеченных нарушениях на пляжах, для оперативного решения проблемы. Факты нужно присылать ему в чат или в личные сообщения в ВК с фотофиксацией и адресной привязкой.

Ольга Сурикова