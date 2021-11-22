В Севастополе к концу года увеличат количество машин социального такси

Пока две из семи на ремонте

Сегодня, 22 ноября, на аппаратном совещании в правительстве Севастополя обсуждалась проблема с недостатком автомобилей в социальном такси города.

Вице-губернатор Александр Кулагин доложил, что на сегодня 5 машин находится в строю, а две машины находятся на ремонте. На замечание губернатора Михаила Развожаева о затянувшемся ремонте автомобилей, он отметил, что проблема в том, что в Севастополе больше нет представительства данного автомобильного концерна. Но в любом случае пообещал, что к концу года ремонт будет завершен.

На что губернатор порекомендовал закупать отечественные ГАЗели, чтобы не иметь проблем с поставкой запчастей. А также поручил оценить полную потребность города в социальном транспорте.

Со своей стороны он пообещал привлечь дополнительные автомобили «по партийной линии», чтобы обеспечить автомобилями больных, которым необходимо, например, ежедневно ездить на диализ.

Ольга Сурикова