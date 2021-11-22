Власть

В Севастополе к концу года увеличат количество машин социального такси

22-11-2021
Комментариев нет

Пока две из семи на ремонте

Сегодня, 22 ноября, на аппаратном совещании в правительстве Севастополя обсуждалась проблема с недостатком автомобилей в социальном такси города.

Вице-губернатор Александр Кулагин доложил, что на сегодня 5 машин находится в строю, а две машины находятся на ремонте. На замечание губернатора Михаила Развожаева о затянувшемся ремонте автомобилей, он отметил, что проблема в том, что в Севастополе больше нет представительства данного автомобильного концерна. Но в любом случае пообещал, что к концу года ремонт будет завершен.

На что губернатор порекомендовал закупать отечественные ГАЗели, чтобы не иметь проблем с поставкой запчастей. А также поручил оценить полную потребность города в социальном транспорте.

Со своей стороны он пообещал привлечь дополнительные автомобили «по партийной линии», чтобы обеспечить автомобилями больных, которым необходимо, например, ежедневно ездить на диализ.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.