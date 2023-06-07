Названа новая дата активного контрнаступления ВСУ

Активное контрнаступление ВСУ планируют начать с 12 по 23 июня, в период проведения учений НАТО и Дня России. Таким мнением высказал первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук, пишет URA.RU.

«План активизации наступления [ВСУ] охватывает периоды с 12 по 23 июня. Почему именно он? Ну, во-первых, потому что 12 июня — это символическая дата, День России. Украина ведет в первую очередь информационную войну. Это элемент нанесения удара по нам и прорыва. А, во-вторых, с 12 по 23 июня в Европе проводятся крупнейшие авиаучения НАТО под координацией Германии. Там будет задействовано огромное количество, помимо чисто авиационной составляющей, различных сопутствующих сил радиоэлектронной борьбы, разведки и так далее. Ряд этого будет реально использован для поддержки Украины», — объяснил Пинчук.

По его словам, чтобы начать активное контрнаступление, ВСУ должны подготовиться — прощупать оборону, активировать линию фронта.

«Накануне этой попытки удара, по мнению противника, у нас начнется период дестабилизации. Чтобы войти в зону попытки полноценного наступления, нужно сначала провести разведку боем, попытаться оттянуть силы противника с передовой, как это сейчас происходит в Шебекино (город в Белгородской области). Пока что сейчас происходит и будет происходить, это еще — пусть активный, с жертвами, но предварительный этап», — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, утром 6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС.

Ольга Сурикова

Источник фото: Global Look Press

