Илья Журавлёв вручил партийные билеты ЛДПР новым единомышленникам

Севастопольские ряды ЛДПР пополнились новыми членами. Партийные билеты землякам вручил координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

В пятницу, 5 июля, в Севастопольском городском отделении Либерально-демократической партии в торжественной обстановке состоялось вручение партийных билетов новым членам ЛДПР.

В этот день в партию вступили севастопольцы, понявшие, что их убеждения и взгляды на жизнь полностью совпадают с программой ЛДПР. Они пришли по зову сердца, с огромным желанием отдать свои силы на благо людей.

«Очень приятно, что партия постоянно пополняется новыми членами. Приходят люди сознательные, люди, которые верят в идеи ЛДПР, разделяют их, которые восхищаются Владимиром Вольфовичем Жириновским и его преемником Леонидом Эдуардовичем Слуцким», — сказал Илья Журавлёв.

Он подчеркнул, что новых партийцев отличает настоящий альтруизм, безусловная готовность бескорыстно заботиться о благополучии других людей.

«Это наши единомышленники, которые готовы вести активную работу, готовы посвятить себя политической, общественной деятельности», — добавил Илья Григорьевич.

Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании пожелал новым членам партии полностью реализовать свои намерения и планы, а также расширить круг общения.

«Желаю, чтобы ваше решение дало позитивные результаты в дальнейшей жизни», — заключил Илья Журавлёв.

По традиции вручение партийных билетов в Севастопольском отделении ЛДПР проходит в торжественной, праздничной обстановке. Нередко такие церемонии приурочены к памятным датам и событиям.

Так, партийные билеты ЛДПР в Севастополе вручают в День государственного флага России, 22 августа. В этот день сотни партийцев разворачивают многометровый российский триколор.

Вручение партбилетов проходит и на Первомай. Каждый раз это мероприятие сопровождается праздничным митингом и вручением грамот и подарков с партийной символикой активистам партии.

Дарья Тимофеева

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