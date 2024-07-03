Гражданка Украины пострадала от ракетной атаки ВСУ по пляжу в Севастополе

Гражданка Украины получила ранение на пляже в Учкуевке, которое могло стоить ей инвалидности. Но севастопольские врачи спасали всех в тот день, не взирая на гражданство. Об этом рассказал в своих соцсетях уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Буцай посетил пострадавших в горбольнице №1, где к нему за помощью обратилась молодая женщина. Она переживала, что не сможет получить назначенную выплату из-за отсутствия российского гражданства.

«Она была тяжело ранена в день Троицы. Проходит лечение в травматологическом отделении. Врачи сутками оказывали ей помощь, что бы молодая, красивая девушка не стала инвалидом! Заявитель обеспокоена вопросом получения единовременной выплаты за полученное ранение, т.к является гражданкой Украины, а следствия полученного ранения останется на всю жизнь. Она попросила российского гражданства так как на себе узнала всю сущность украинского террора», — сообщил Омбудсмен.

Буцаю, чтобы решить проблему данной пациентки, пришлось обратиться в департамент труда и социальной защиты и к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой.

В соцзащите отметили, что единовременная выплата может быть назначена в виде исключения при направлении требующихся ходатайств.

Омбудсмен особо подчеркнул, что большинство иногородних, пострадавших в тот день на пляже, уже выписаны. Все находящиеся на лечении, отмечали благодарностями врачей за оказанную им необходимую помощь, хорошее питание, особое внимание главы города.

Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.

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Ольга Сурикова