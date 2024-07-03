В севастопольском Динопарке сдается в аренду туалет за 5000 рублей

Городское хозяйство
03-07-2024
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Жители Севастополя давно сетовали на закрытый общественный туалет в Динопарке. Теперь стало известно, что он сдается в аренду. Соответствующая информация размещена на портале torgi92.ru, пишет «Южная гавань».

Желающему арендовать туалет предлагают заплатить 5500 рублей. Правда, не уточняется за какой период.

Ранее в горхозе Севастополя на вопрос, когда откроется туалет в Динопарке отвечали, что он проходит «ремонтно-восстановительные работы после очередного акта вандализма, запуск планируется осуществить не позднее середины следующего месяца».

Напомним, с прошлого года в Севастополе ряд принадлежащих городу туалетов поменяли статус с бесплатных на платные. 

Ольга Сурикова

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