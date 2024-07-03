В севастопольском Динопарке сдается в аренду туалет за 5000 рублей

Жители Севастополя давно сетовали на закрытый общественный туалет в Динопарке. Теперь стало известно, что он сдается в аренду. Соответствующая информация размещена на портале torgi92.ru, пишет «Южная гавань».

Желающему арендовать туалет предлагают заплатить 5500 рублей. Правда, не уточняется за какой период.

Ранее в горхозе Севастополя на вопрос, когда откроется туалет в Динопарке отвечали, что он проходит «ремонтно-восстановительные работы после очередного акта вандализма, запуск планируется осуществить не позднее середины следующего месяца».

Напомним, с прошлого года в Севастополе ряд принадлежащих городу туалетов поменяли статус с бесплатных на платные.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города