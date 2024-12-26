В Севастополе прошел рейд по магазинам пиротехники

В Севастополе полицейские вместе МЧС и Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка провели рейд по местам продажи пиротехнических изделий.

Проверка касалась несанкционированной торговли, соблюдения пожарной безопасности, срока годности пиротехники и наличия инструкций.

Полицейские напомнили продавцам о том, что продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста запрещается.

Полиция Севастополя напоминает, что согласно Указу Губернатора города Севастополя №63-УГ от 01.12.2023 в городе запрещается использовать пиротехнику. Исключения — хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. За нарушение грозит административная ответственность.