Суд обязал гражданина Украины продать свой земельный участок в Севастополе

Удовлетворен иск прокурора Гагаринского района Севастополя о возложении на иностранца обязанности произвести отчуждение земельного участка в Севастополе.
Как известно, по закону иностранцам запрещено владеть землей на приграничной территории, в том числе в Севастополе.
Однако гражданин Украины вовремя и добровольно не стал отчуждать участок 500 кв.м. на улице Коралловой.
Прокурор района направил в Гагаринский районный суд Севастополя исковое заявление о возложении на владельца участка обязанности произвести его отчуждение.
Иск прокуратуры удовлетворен.
Ольга Сурикова