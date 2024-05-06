Суд обязал гражданина Украины продать свой земельный участок в Севастополе

Удовлетворен иск прокурора Гагаринского района Севастополя о возложении на иностранца обязанности произвести отчуждение земельного участка в Севастополе.

Как известно, по закону иностранцам запрещено владеть землей на приграничной территории, в том числе в Севастополе.

Однако гражданин Украины вовремя и добровольно не стал отчуждать участок 500 кв.м. на улице Коралловой.

Прокурор района направил в Гагаринский районный суд Севастополя исковое заявление о возложении на владельца участка обязанности произвести его отчуждение.

Иск прокуратуры удовлетворен.

Ольга Сурикова