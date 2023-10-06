Гражданин Украины приговорен в Крыму к 13 годам за шпионаж

Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины с 13 годам заключения в колонии за шпионаж, сообщает пресс-служба суда.

«В Верховном Суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого гражданин Украины С. Цыгипа был признан виновным в шпионаже. Подсудимому было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку его материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Суд квалифицировал действия подсудимого по ст.276 УК РФ (шпионаж).

Приговор не вступил в законную силу.

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Ольга Сурикова