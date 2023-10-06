Севастополю пока не хватает средств на реконструкцию Центрального кольца

Проект реконструкции центрального кольца был рассмотрен сегодня на заседании архитектурно-художественного совета. Однако, пока на его реализацию недостаточно средств.

«Надо некоторые вопросы с финансированием еще решить. В рамках сотрудничества с правительством Москвы урегулировать. Тем не менее, проект готов предлагаю его сегодня рассмотреть, задать вопросы, в основном его одобрить, чтобы на следующем этапе переходить, когда уместно, удобно выполнить эти работы. С учетом моей задачи – обеспечения дополнительного финансирования, потому что проект, конечно, очень недешевый будет», — пояснил губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, финансирование реконструкции улицы Ленина и площади Нахимова, проспекта Нахимова планируется осуществить за счет правительства Москвы.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя