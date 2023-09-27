В Крыму осуждены двое граждан Украины за шпионаж

Двое граждан Украины признаны виновными в шпионаже в Крыму, они приговорены к 16 и 15 годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда РК.

Как сообщили в пресс-службе Верховного Суда республики, С. Котов и Н. Петровский получили 16 и 15 лет лишения свободы, которые они проведут в колонии строгого режима.

«Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну», — отметили в пресс-службе суда.

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Ольга Сурикова