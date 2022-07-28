Политика

Продлен запрет на полеты в Симферополь до 5 августа

28-07-2022
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Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 5 августа 2022 года, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании.

Как известно, ограничения распространяются на 11 воздушных ворот: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. 

Напомним, ограничения на полеты в южных аэропортах России был введен 24 февраля после начала спецоперации в Украине.

Дмитрий Островский

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