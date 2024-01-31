«Гранд Сервис Экспресс» увеличивает количество вагонов, в которых можно будет перевозить животных

С 29 апреля владельцы домашних животных смогут путешествовать со своими питомцами по новым правилам.

«В большинстве поездов, отправляющихся с 29 апреля, где есть плацкартные вагоны, появится по одному вагону класса 3Б, где разрешен провоз мелких домашних животных», – говорится в сообщении

Также меняются правила провоза животных в купейных вагонах класса 2Ф. Теперь здесь возможен провоз животного с оформлением перевозочного документа, но без полного выкупа купе. Узнать правила перевозки можно почитать по ссылке на сайте.

Новые правила введены после инцидента с котом Твиксом, которого 11 января на вокзале в Кирове проводница выбросила из вагона на 20-градусный мороз

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

