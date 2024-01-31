В Севастополе суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с участием автобуса

Севастопольская полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о ДТП с участием автобуса, в результате которого погибла пожилая женщина.
Момент ДТП попал на видео
По версии следствия, в сентябре прошлого года 35-летний водитель, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ», сбил 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги перед автобусом вне пешеходного перехода. Трагический инцидент произошел после высадки и посадки пассажиров на остановке общественного транспорта «улица Пожарова». В этом момент как раз перевозчик начал движение в сторону площади Восставших, как отметили в пресс-службе полиции города, «предварительно не убедившись в безопасности своего маневра и нарушив ряд требований ПДД РФ».
В момент ДТП в автобусе находились 30 пассажиров.
Водитель был трезв и свою вину не признал.
Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Севастополя для утверждения обвинительного заключения.
Ольга Сурикова