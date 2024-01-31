Опубликована декларация Путина

ЦИК опубликовала декларацию Владимира Путина, зарегистрированного кандидатом на предстоящих президентских выборах. Общая сумма его доходов за шесть лет, с 2017-го по 2022 год, составила 67,6 млн рублей. Это зарплата, доход от вкладов в банках, доход от ценных бумаг, военная пенсия, пенсия и средства от продажи имущества.

В декларации также указано следующее имущество:

1 квартира — 77 кв. м, в Санкт-Петербурге;

1 гараж — 18 кв. м, в Санкт-Петербурге,

3 автомобиля легковых — ГАЗ М21, 1960 г. в., ГАЗ М21, 1965 г. в., «Нива», 2009 г. в.,

прицеп автомобильный «Скиф», 1987 г. в.

Также у Владимира Путина есть десять счетов в банках, на которых находятся 54 416 604,52 руб., и 230 акций ПАО Банк Санкт-Петербург (цена одной акции на Мосбирже 280,49 руб.)

В бессрочном пользовании указана квартира в Москве (153,7 кв. м) и машино-место в Санкт-Петербурге (18 кв. м).

Как сообщила «Ъ» пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Александра Суворова, сумма доходов кандидата за шесть лет состоит, главным образом, из его заработной платы как президента за этот период. Кроме того, в 2017 году был продан принадлежавший ему земельный участок.

«Размер накоплений кандидата соразмерен его доходам. Необходимо учитывать, что должность президента РФ предполагает нахождение на государственном обеспечении, что позволяет откладывать денежные средства»,— сказала госпожа Суворова.

Ольга Сурикова