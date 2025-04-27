График отключения электроэнергии в Севастополе

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:



с 09:00 до 12:00

Исторический бульвар, 1;

переулок Панорамный, 13

ул. Шостака, 1-9



с 13:00 до 16:00

пр-кт Генерала Острякова, 229/4

ул. Волнистая, 35,39,40,42,45,47,53-79(нечет),50-72(чет),98;

ул. Красивая, 44,46,70-А,74/1,52-А,74-А,74-Б,42,46,78,90,98,77-А;

СНТ «Энтузиаст», 35;

ул. Степаняна, 1

Плановые ремонтные работы

с 8:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на подстанции

пос. Любимовка

ул. Батарейная 8-б,18/7,18/8,18/9,18/2Ж,18/2,44-а,46-А,50-А, 52, 54, 54-А, 56,58-А,58,60,64-А,66,68-Б,68-В,70-Б,72,140-А,24/1,24/5, кад.2288 ,24;

ул. Софьи Перовской 18-а,138-144(четн),150,150-а,152,152-а,154-а,156-а,158-а, 160, 160-а, 162-а,168-а,170-а,174,174-а,156-184(четн),184-а,186-а,141-143(нечет),147-177(нечет),7 96,100,122,124,128,130,130-а,132,132-а,134,134-а,136,136-а,138-а,132-а, 140-а, 144-а, 146-а,1324, 125-127(нечет),121,125-135(нечет),139,2311;

пер. Днепровский 16,2992;

ул. Сержанта Стрельцова 5/176,37;

СТ «Алькадар» 147-а, 151, 2807.

ЗАО С. Перовской к. 191/78, 223, 198, 1752 216, 724/2, 724/4, 724/14, 724/16, 724, 1684, 1686, 2617, 29, 1914, 1912, 1354, 1356, 1922, 1924, 2057, 2278, 2279, 2303, 2700, 2703, 2966, 1913, 1911, 1923 (ТСН СНТ «Алькадар»)

с 28 по 30 апреля

с 8:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии

с. Орловка

ул. Клубная 2,10, 13-а,1-27(нечет);

ул. Дорожная 2-16(чет),26, 1-б,25-а,1-15(нечет),19-25(нечет);

ул. Пионерская 10-а,2/1,2-28(чет),36-38(чет), 33/2,1-37(нечет);

ул. Приморская 20-б,52-а,2-40(чет),40-52(чет),62,78, кад.2102, 13-а,17-а,45-б,47-а,49-а,49-б, 1-17, 21-45(нечет),49, 60-а,56-60(чет),64-82(чет), 47-51(нечет),55-57(нечет), кад.2097;

пер. Школьный 2-10(чет), 1-9(нечет), 37, кад. 1204, 2267;

пер. Дорожный 3-а,3,7;

ул. Школьная 8-а,2-4(чет), 1-7(нечет);

с. Полюшко – туп. Зеленый 2;

с. Вишневое

ул. Садовая 10а, 22-28(чет), 1-19(нечет);

ул. Заречная 2-14(чет),11-а,1-9(нечет);

ул. Верхняя 2-16(чет),26-30(чет),1-19(нечет);

ул. Дружбы 54-а,2-6(чет),10,18,20,24-28(чет),32, 44-46(чет),52-54(чет),60, кад.1388,1410,1418, 41-а,1-25(нечет),43-45(нечет),53,57-59(нечет),кад.1365,1389;

ул. Мира 2-20(чет),36-44(чет), 53-а, 1-21(нечет); 25-59(нечет), кад.1413;

ул. Яны-Эль 6, 13,кад.877;

ул. Амет-Хана Султана 14-а,2-8(чет),14-16(чет), 1-3(нечет),7-11(нечет);

ул. Подгорная 3-а;

пер. Дружбы 4-6(чет),18;

ул. Новая 20-а;

ул. Качинская 2/1,2/2,2/3,2-60(чет), 39-а,1-59(нечет);

ул. Киселева 4-32(чет),1-29(нечет);

ул. Новая 2-22(чет),1-33(нечет);

ул. Подгорная 2-28(чет),1-29(нечет);

ул. Угловая 1