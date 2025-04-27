Активисты экспедиции «Севастопольский рубеж» провели субботник на месте гибели боевого расчета зенитного орудия

Добровольцы привели в порядок памятный знак у братской могилы 26-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО Приморской армии, местные жители это место называют могилой ефрейтора Григория Широконюка. Поисковики очистили памятник от засохших листьев и ветвей деревьев, обновили краску и побелку на памятнике, окружающих камнях ограждения и ступенях.

Особенность этого захоронения заключается в том, что оно не входит в перечень объектов культурного наследия. Поэтому поддержание порядка на данном участке осуществляется лишь силами местных граждан и поисковиков.

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