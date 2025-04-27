В Севастополе вышли на маршрут украшенные ко Дню Победы троллейбусы

Накануне сотрудники «Севэлектроавтотранса имени А.С. Круподёрова» завершили украшение общественного транспорта к празднику, оформив последние три троллейбуса в символике 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Транспортные средства украсили Георгиевскими лентами, изображениями знаменитой скульптуры «Родина-мать зовет!» и цифрами «1945-2025». После нанесения наклеек сверху их покрыли специальным лаком — так за ними проще ухаживать, и они долго сохраняют цвет.

В таком едином стиле городской транспорт сейчас украшают по всей стране. В Севастополе ко Дню Победы оклеили 66 троллейбусов и автобусов, включая машины частных перевозчиков.

Фото и видео: департамент транспорта Севастополя

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