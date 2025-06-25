Готовность музейного кластера на мысе Хрустальный составляет 67%

Из семи запланированных объектов два уже введены в эксплуатацию — Академия хореографии, возглавляемая народной артисткой РФ Марией Александровой, и Российская галерея искусств, которая вскоре откроет экспозицию «Галерея героев Севастополя». В галерее будут созданы детские и молодежные центры, а также центр цифрового искусства. Весной 2026 года здесь планируется крупный проект, посвящённый творчеству Александра Дейнеки. В Севастополе будет не филиал музея, а именно полноценное новое федеральное учреждение. Впервые за 100 лет в Севастополе будет формироваться новая национальная коллекция художественного и изобразительного искусства

Севастопольский театр оперы и балета активно готовит премьеру оперы Сергея Рахманинова «Алеко». Художественным руководителем театра стал заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков, который исполнит главную роль. Премьера состоится в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», а затем будет показана в Москве и Санкт-Петербурге.

По поручению Владимира Путина рядом с культурным комплексом будет создан парк площадью в 15 гектаров, здесь будет благоустроенное пространство, единая пешеходная зона (около 5 километров) от Приморского бульвара через территорию культурного комплекса до «Нового Херсонеса».

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