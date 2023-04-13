На «Тавриде» в районе 5 км изменится схема движения

Схема движения транспорта изменится в предстоящие выходные на трассе «Таврида» в районе 5 км Балаклавского шоссе, сообщает правительственный портал.
Изменения запланированы на период с 15 по 17 апреля на 8-м этапе участка трассы.
Будут перекрыты боковые проезды по направлению из Севастополя в Ялту и из Ялты в Симферополь.
При этом автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут осуществлять движение через Балаклаву.
Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.
Ольга Сурикова