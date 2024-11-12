Сколько будет стоить остановиться в отеле Нового Херсонеса?

В Новом Херсонесе заработал отель с двумя корпусами — «Альфа» и «Омега».

Сколько же будет стоить проживание в течение суток в самом сердце музейного комплекса?

На текущий месяц номер «стандарт одноместный» обойдется в 6400 руб, «комфорт» — 10 тыс., люкс — 17 тыс. В стоимость включены завтраки и парковка на территории.

А вот встретить новогоднюю ночь можно за 18 тыс. за сутки в стандартном одноместном номере, 46 тыс. за два дня в «комфорте» и за 140 тыс. за четыре дня проживания в люксе.

В интерьере выдержана стилистика всего комплекса, также предусмотрены номера, оснащенные для пребывания маломобильных граждан.

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Анна Левина