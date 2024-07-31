В Одессе снесут памятник Пушкину

Снести памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину распорядилась Одесская областная военная администрация (глава — Олег Кипер).

Монумент на Приморском бульваре был изготовлен на пожертвования горожан и открыт в 1889 году. Это был второй памятник великому поэту установленный в Российской империи, после московского.

Также решено переименовать некоторые улицы и площади: Думская площадь в Одессе будет называться Биржевой, проспект Гагарина — Леси Украинки, а бульвар Жванецкого — Военно-морских сил, улицу Пушкинскую переименуют в Итальянскую, улицу Паустовского — 28-й бригады, Армейскую — в Независимости.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил за сохранение памятника, который является частью истории и мировой культуры. Но военная администрация решила иначе.

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Анна Левина