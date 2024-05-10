Госдума утвердила Мишустина на должности главы правительства

На пленарном заседании Госдумы был одобрен проект постановления об избрании Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Одобрение кандидатуры Мишустина поддержали 375 депутатов, 57 воздержались, против не высказался ни один.

В тексте постановления указано следующее: 1. Подтвердить Михаила Владимировича Мишустина в качестве председателя правительства Российской Федерации. 2. Направить данное постановление президенту РФ. 3. Это постановление набирает силу с момента его принятия.

Вначале после назначения нового главы кабмина, президенту представляются предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Затем премьер-министр в течение 14 дней представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, за исключением руководителей силового блока и МИД, для назначения которых применяется особый порядок. Палата парламента принимает решение по кандидатурам не позднее недельного срока, представленным главой правительства. Утвержденные лица назначаются на должность президентом РФ.

По словам Леонида Слуцкого, главы комитета Государственной Думы по вопросам международных отношений, для утверждения членов правительства может потребоваться проведение двух полных заседаний. Президент сам назначает на должности главы МЧС, МВД, ФСБ, МИД, Минюста и Минобороны после консультаций с Советом Федерации.

Согласно предыдущей информации, Совет Федерации планирует провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур для силовых структур правительства.

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