Участники СВО, медиаменджеры, директора театров и вице-губернатор: кто зарегистрировался на праймериз ЕдРа

Политика
10-05-2024
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8 мая завершился прием заявок для участия в праймериз Единой России на грядущих выборах в заксобрание Севастополя. Голосование на праймериз пройдет с 20 по 26 мая, проголосовать можно прямо на сайте партии.

Ранее градоначальник Михаил Развожаев уточнил, что на праймериз заявились 10 участников СВО. Они будут иметь преимущество перед остальными участниками.

Также в праймериз примут участие 11 действующих депутатов, среди них и спикер заксобрания Владимир Немцев.

Примечательно что служить обществу в качестве депутатов в этом году хотят сразу три медиаменеджера: директор телеканала «СТВ» Александр Назаров, главред «ForPost» Екатерина Бубнова, шеф-редактор телеканала «Первый Севастопольский» Антон Пархоменко.

Не остались в стороне, и деятели культуры за место в заксе поборются директор театра танца Александр Елизаров и директор ДКР Татьяна Зенина.

В местный парламент хотят попасть даже вице-губернатор Александр Кулагин, два сенатора Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, депутат Госдумы Татьяна Лобач, глава Гагаринского района Алексей Ярусов.  

Среди претендентов и много общественных деятелей: глава реготделения ОНФ Лариса Мельник, член общественной палаты Наталья Кирюхина, глава регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Виктория Тупчаненко.

Дарья Тимофеева

 

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