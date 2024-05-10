Как минимум трое человек погибли после падения автобуса в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло столкновение автобуса с автомобилями на набережной реки Мойки. Пассажиры оказались в автобусе, который внезапно упал в воду.

Полиция получила сообщение об аварии в Адмиралтейском районе города около 13:00 мск. Изначально говорили, что автобус столкнулся с двумя автомобилями, прорвал ограждения на набережной и упал в реку.

На кадрах, снятых очевидцами, запечатлен момент ДТП. Видно, как автобус перед столкновением выехал на тротуар, а затем резко повернул на Поцелуев мост, где врезался в две легковушки, одна из которых была автомобилем каршеринга.

По данным оперативных служб, водитель не справился с управлением, сейчас он задержан сотрудниками Главного управления МВД в Санкт-Петербурге.

Сообщается о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Также было оглашено о начале расследования второго уголовного дела по обвинению в предоставлении небезопасных услуг. СМИ сообщили о том, что водитель госпитализирован под полицейским конвоем.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, в автобусе на момент ЧП находилось около 20 человек. Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии. Сообщается также о четырех людях на грани клинической смерти и двух в крайне тяжелом состоянии.

Александр Беглов, глава Петербурга, отметил, что пострадавшим оказывается неотложная помощь. Он дополнил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС, городской администрации, скорой помощи и комитета по здравоохранению, а также он лично координирует их действия.

Дарья Тимофеева