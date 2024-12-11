В Севастопольском театре оперы и балета сменился директор

Руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета стал заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.

Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Ильдар Абдразаков — оперный певец, солист Большого театра России и Мариинского театра. С 2015 года руководит Международной академией музыки Елены Образцовой в Санкт-Петербурге.

До Ильдара Абдразакова, с 2020 года, должность директора занимал Сергей Полунин. Где продолжится его карьера неизвестно.

Напомним, что Сергей Полунин просил личную охрану, сообщая о слежке за ним, а также об угрозе для него и для членов его семьи. Он рассказал, что будет вынужден уехать из страны ради безопасности и даже записывал видеообращение, в котором просил о помощи. В августе этого года Сергей Полунин покинул пост ректора академии хореографии в Севастополе.

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Анна Левина