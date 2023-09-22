В Севастополе оштрафовали дворового буяна за дискредитацию армии

Полиция Севастополя задержала 43-летнего севастопольца во дворе одного из домов, где он выкрикивал лозунги, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в специальной военной операции, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранителей вызвали неравнодушные граждане, пытавшиеся угомонить дворового буяна. Постановлением Ленинского суда мужчина признан виновным в дискредитации армии и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, в Севастополе 68-летнего мужчину будут судить за дискредитацию ВС России.