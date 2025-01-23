Госдума приняла в первом чтении законопроект ЛДПР о продлении срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО, исключая время службы из 5-летнего срока действия. Это касается всех военнослужащих, включая призывников и контрактников, и направлено на поддержку тех, кто не мог сосредоточиться на учебе из-за службы.

Депутаты отметили необходимость расширения категорий граждан, для которых будет продлен срок действия результатов ЕГЭ. Законопроект получил поддержку от 27 законодательных органов и 46 высокопоставленных лиц.

«В условиях, когда образование является ключом к успешной карьере и развитию личности, важно, чтобы все граждане, в том числе и те, кто исполняет свой долг перед Родиной, имели равные возможности для получения знаний и навыков. Кроме того, такая инициатива подчеркивает уважение к вкладу военнослужащих в защиту страны и их праву на полноценное образование», — считает вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.