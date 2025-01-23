Клещи в Крыму и Севастополе проснутся раньше срока

«Удивительно было в январе увидеть в комнате летающего комара», — поделилась с «Севкором» жительница Севастополя.

Но эксперты говорят, что ничего удивительного в этом нет, учитывая аномально теплые зимы. Более того, погодные условия могут способствовать тому, что раньше времени проснутся и клещи.

Таким образом, в 2025 году клещи в Крыму и Севастополе могут активизироваться раньше обычного срока из-за теплой зимы, пишет РИА Новости Крым.

Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская отметила, что период активности клещей, включая переносчиков инфекций, начнется значительно раньше. Она также указала на то, что случаи присасывания клещей фиксируются даже в декабре и январе, и подчеркнула, что мониторинг ситуации с клещами ведется круглый год.

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Кристина Ветер