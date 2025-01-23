Министерство труда предлагает увеличить декретные выплаты для студенток до 100% прожиточного минимума

Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить декретные выплаты для студенток, обучающихся на дневной форме, до 100% от прожиточного минимума в их регионе. Этот законопроект скоро будет обсуждаться с общественностью, а затем отправлен в Госдуму.

Сейчас размер пособия зависит от стипендии студенток, которая в среднем составляет 2–5 тыс. рублей в месяц. Поэтому молодые мамы получают от 9,3 до 23,3 тыс. рублей. Если новое предложение будет одобрено, выплаты могут вырасти до 74,9–235,4 тыс. рублей, в зависимости от региона.

Президент Владимир Путин поддержал эту инициативу и подчеркнул важность повышения декретных пособий до уровня прожиточного минимума для студенток.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер