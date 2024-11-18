Госдума предложила анонимное уведомление через «Госуслуги» владельцев авто о затрудненном проезде

Инициатива, предложенная в Госдуме, направлена на улучшение ситуации с парковкой и обеспечением свободного проезда на дорогах. Введение функции отправки сообщений через портал «Госуслуги» может помочь водителям оперативно информировать владельцев неправильно припаркованных автомобилей о необходимости освободить проезд.

Пользователи смогут отправлять сообщения владельцам автомобилей по государственному номеру их машин или совершать защищенные звонки через портал. При этом и сообщения, и звонки будут анонимизированы, чтобы защитить личные данные всех участников.

Авторы инициативы считают, что нововведение может существенно снизить нагрузку на правоохранительные органы и службы эвакуации, позволяя водителям самостоятельно решать проблему, не прибегая к помощи полиции.

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Кристина Ветер