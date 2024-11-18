Севастополец может сесть на восемь лет за то, что избил свою маму

В Севастополе полиция задержала мужчину, который сильно травмировал свою маму. Ему 34 года, и ранее он уже имел проблемы с законом из-за того, что причинил вред своему отцу.

Выяснилось вот что: 71-летняя женщина попала в больницу с переломом бедра и рассказала врачам, что ее избил сын. Вскоре после этого полиция отправилась к ней домой. Оказалось, что мужчина, будучи сильно пьяным, поссорился с матерью. В ходе конфликта он толкнул ее и ударил по ноге, из-за чего она получила серьезную травму.

Сотрудники полиции задержали его и отвезли в отделение для дальнейшего расследования. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что может привести к тюремному сроку до восьми лет.

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Кристина Ветер