Где в Севастополе не будет света 19 ноября — список адресов

«Севкор» сообщает, где именно в городе не будет света 19 ноября.

с 09:00 до 12:00

ул. Хрусталева, 74-А,74,72-Ж/16,72-Ж/12,72-Ж/14,72-Ж/11,72-Ж/22,72-Ж/4,72-Ж/21,72-Ж/13,72-Ж/15,72-Ж/3.

с 11:00 до 15:00

с. Полюшко

ул. Евпаторийская, 1-А,3-13(нечет); ул. Луговая, 48-72(чет),45-77(нечет); ул. Садовая, 7-А,9-Б,26-А,51-А,1-77(нечет),2-72(чет); ул. Сумская, 54-А,30-80(чет),27-77(нечет),1879; ул. Гагарина, 30-А,2-54(чет),3-А,1-49(нечет),37001; ул. Виноградная, 45-71(нечет),50-76(чет).

с 09:00 до 16:00

ул. Синопская, 4-24(чет),3-А,1-25(нечет).

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 16:00

п. Водоканал

ул. Илистая, 10А,6,10,5А,1-9 (нечет); ул. Лесная, 2/2,1/1,2/9,2А,2Г,2-4,4Б,8/2, 6,8, 10, 12,722,1-11 (нечет); ул. Плотинная, 4,8,10,15Б,5-15 (нечет); ул. Фонтанная, к.288,2-12 (чет.), 1-13 (нечет); ул. Школьная, 4; ул. Новокузнецкая, 24; пер. Гальченко, 8.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер